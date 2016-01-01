Легендарный спортивный журналист возвращается на телеэкраны с новым проектом

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Радостной новостью поделился Валентин Щербачев на своей страничке в социальной сети

По словам известного спортивного журналиста Валентина Щербачева, еще не у всех владельцев украинских телеканалов исчез интерес к спорту. Поэтому он и его команда начинают работу над качественным украинским телевизионным продуктом.

«Мы возобновляем работу (в новом, адаптированном к современным телереалиям виде) над проектом «Территория спорта» – кто помнит.



Я разработал проект национального спортивного канала, но государство не смогло финансировать его. «Территория спорта» может работать на любом канале, не нарушая его концепции вещания. Основная рубрика проекта – «Вчера, сегодня, завтра и...» – проблемно-познавательная по истории, нынешним реалиям и перспективам на будущее ярких видов спорта, украинских спортсменов, энтузиастов здорового образа жизни. Еще несколько постоянных рубрик будут решать проблемы здоровья нации... Но не стану подробно расписывать, потому что команда снова начинает собираться, приходит способная молодежь и, надеюсь, где-то через полгода дадим возможность соотечественникам активно отдыхать от политических и экономических нагрузок (а Новый год будет ох непростым!)» – написал Валентин.