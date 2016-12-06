Леонардо Ди Каприо застукали с брюнеткой

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Леонардо Ди Каприо развлекается в компании новой модели?

Леонардо Ди Каприо, которого на днях застали в Малибу с неизвестной брюнеткой.

Все бы ничего, да только голливудского актера уже год связывают отношения с 25-летней датской моделью Ниной Агдал, которая, кстати, наверняка уже видела эти снимки и устроила возлюбленному скандал. Можно подумать, что Нина и Леонардо расстались, поэтому он переключился на новую пассию, ан-нет: на прошлой неделе парочку видели в ресторане, поэтому они сто процентов до сих пор вместе. Так кто же эта таинственная незнакомка?

Ни мы, ни западные журналисты ответ на этот вопрос не знают. Однако многим показался интересным тот факт, что девушка — брюнетка, что не похоже на Ди Каприо, предпочитающего исключительно блондинок. Особо глазастые очевидцы разглядели в незнакомке черты лица, напоминающие экс-подругу актера Жизель Бюндхен. Так что же это значит? Нина осталась в прошлом?

Джерело: graziamagazine.ru