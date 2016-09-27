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    Шоу-біз

    Леонардо Ди Каприо застукали с Ниной Агдал

    • Вчора, 14:26
    • Розсилка

    Леонардо Ди Каприо присоединился к компании знаменитостей, которые отправились в новогодние каникулы к океану.

    Актер вместе со своей девушкой Ниной Агдал и друзьями улетел в Кабо Сан Лукас, Мексика, но насладиться спокойным отдыхом в полной мере ему не удается - местные кусты и шезлонги заполонили папарацци.

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    Леонардо применил свой излюбленный прием - попытался скрыться от них при помощи подручных средств, но мужчина, гуляющий по пляжу с накинутым на голову полотенцем, привлек еще больше внимания.

    Джерело: Hello!

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