Леонардо Ди Каприо застукали с Ниной Агдал

Леонардо Ди Каприо присоединился к компании знаменитостей, которые отправились в новогодние каникулы к океану.

Актер вместе со своей девушкой Ниной Агдал и друзьями улетел в Кабо Сан Лукас, Мексика, но насладиться спокойным отдыхом в полной мере ему не удается - местные кусты и шезлонги заполонили папарацци.

Леонардо применил свой излюбленный прием - попытался скрыться от них при помощи подручных средств, но мужчина, гуляющий по пляжу с накинутым на голову полотенцем, привлек еще больше внимания.