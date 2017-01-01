Личный тренер Бейонсе рассказал, как тренирует поп-диву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конечно, сейчас во время беременности певица исключила тяжелые, изнурительные тренировки.

Но ее тренер Марко Борджес уверен, что после рождения детей, Бейонсе вернется к привычному режиму занятий, которые помогут ей вновь обрести идеальную форму.

«Когда мы только познакомились, Бейонсе сразу рассказала мне, что проблемы с лишним весом у нее с детства и никакие диеты ей не помогали», - рассказал Марко Борджес. После откровенного разговора с певицей, тренер разработал индивидуальную программу, которой Бейонсе придерживается уже более пяти лет.

Какие упражнения делает певица, что бы держать свое тело в форме, смотрите прямо сейчас.

По материалам: graziamagazine.ru