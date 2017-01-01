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    Шоу-біз

    Личный тренер Бейонсе рассказал, как тренирует поп-диву

    • Сьогодні, 13:25
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    Конечно, сейчас во время беременности певица исключила тяжелые, изнурительные тренировки.

    Но ее тренер Марко Борджес уверен, что после рождения детей, Бейонсе вернется к привычному режиму занятий, которые помогут ей вновь обрести идеальную форму. 

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    «Когда мы только познакомились, Бейонсе сразу рассказала мне, что проблемы с лишним весом у нее с детства и никакие диеты ей не помогали», - рассказал Марко Борджес. После откровенного разговора с певицей, тренер  разработал индивидуальную программу, которой Бейонсе придерживается уже более пяти лет. 

    Какие упражнения делает певица, что бы держать свое тело в форме, смотрите прямо сейчас.

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    «Во-первых, Бейонсе старается заниматься спортом пять-шесть раз в неделю. Но это при условии, что у нее нет гастролей. Хотя даже не смотря на это, без 30-минутной пробежки она не обходится. Этот вид нагрузок развивает выносливость и силу, а как следствие — на концертах она не задыхается и может петь и танцевать одновременно. Если вы ни когда не занимались бегом, то рекомендую чередовать бег (1 минута) с ходьбой (2 минуты) — и так полчаса. Постепенно вы втянитесь и сможете с легкостью преодолевать любую дистанцию».
    «Бокс и перетягивание каната — отличный способ зарядиться энергией на целый день или избавиться от плохого настроения. Обычно, выполняя эти несложные (на первый взгляд) упражнения, вы можете быстро выдохнуться. Но следует преодолеть себя, переступить через усталость и все «я больше не могу» — и тогда вы почувствуете себя королем мира. Кстати, эти упражнения также работают на повышение выносливости. Но если у вас дома нет каната или «груши» с перчатками, то встаньте в позу для отжиманий: согните локти и опускайте грудь к полу и обратно. Повторите это упражнение 10−15 раз в четыре подхода».
    «Еще одно упражнение на баланс — оно помогает Бейонсе с легкостью выполнять любые сложные па на каблуках во время танцев на сцене. Встаньте на стул, согните одну ногу в колене и поднимите ее к груди. Затем опустите и сразу же снова начните поднимать. Сделайте 15 раз по четыре подхода и поменяйте ногу».
    «Что касается диеты, то Бейонсе питается, точнее до беременности придерживалась веганской диеты, которая и помогла ей избавиться от лишних килограммов. Но так как она много двигается, то я порекомендовал ей добавить в свой рацион протеины растительного происхождения в виде смузи. Поэтому, после тренировки она выпивает напиток из гороховой муки, миндального молока, фруктов и шпината. Он помогает мышцам быстро восстановиться».
    «Каждая наша тренировка заканчивается растяжкой, что и вам советую делать регулярно. Лягте на спину, максимально подтяните к себе прямую ногу, например, правую, накинув на свод стопы полотенце. Задержитесь в таком положении на 30 секунд, затем повторите то же с левой ногой».
    «Одно из моих любимых упражнений — приседания с весом. Они прорабатывают все группы мышц. Особенно хорошо это для ягодиц и ног, которые тут же включаются в работу. Даже если вы ничего кроме него не будете делать, то результат все равно постепенно проявится. Например, мы с Бейонсе выполняем это упражнение так: поставить ноги на ширине плеч, в руки возьмите гантели, держите их на уровне груди, а локти разведите в стороны. И начинайте приседать, но следите, чтобы колени не уходили за кончики пальцев. Вставая из приседа, уведите бедра назад. Достаточно сделать 15 раз по четыре подхода, чтобы тело начало молить о пощаде. Но вы не поддавайтесь и идите к своей цели».
    Личный тренер Бейонсе рассказал, как тренирует поп-диву

    По материалам: graziamagazine.ru

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