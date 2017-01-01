Личный тренер Бейонсе рассказал, как тренирует поп-диву
- Сьогодні, 13:25
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Конечно, сейчас во время беременности певица исключила тяжелые, изнурительные тренировки.
Но ее тренер Марко Борджес уверен, что после рождения детей, Бейонсе вернется к привычному режиму занятий, которые помогут ей вновь обрести идеальную форму.
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«Когда мы только познакомились, Бейонсе сразу рассказала мне, что проблемы с лишним весом у нее с детства и никакие диеты ей не помогали», - рассказал Марко Борджес. После откровенного разговора с певицей, тренер разработал индивидуальную программу, которой Бейонсе придерживается уже более пяти лет.
Какие упражнения делает певица, что бы держать свое тело в форме, смотрите прямо сейчас.
По материалам: graziamagazine.ru