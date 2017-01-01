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    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60

    • Сьогодні, 13:49
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    <span>Музыкант Юрий Шевчук</span>
    Музыкант Юрий Шевчук

    В марте 2014 года Шевчук высказался против введения российских войск в Украину

    В 2010 году на встрече Владимира Путина с деятелями культуры премьер-министр России в ответ на острый вопрос Шевчука переспросил, как того зовут, на что получил ответ: «Юра, музыкант». Это выражение моментально стало мемом и сделало имя Юрия Шевчука известным даже тем, кто бесконечно далек от русской рок-музыки и не в курсе существования группы «ДДТ». 

    Между тем его музыкальные заслуги и так были неоспоримы. Шевчук по образованию художник, работал учителем рисования, но страсть к музыке победила. В начале 80-х он собрал рок-группу, получившую название «ДДТ», записал с ней несколько магнитоальбомов — а потом уехал из родной Уфы после конфликта с местными властями и оказался в Ленинграде. Там он собрал второй состав «ДДТ», выступал с ним на различных рок-фестивалях того времени и выпустил первый легальный альбом — «Я получил эту роль».

    Группа писала песни самой разной направленности — Шевчук пел о войне и любви, об Уфе и Петербурге, о социальных явлениях и родине. Сейчас у музыканта двадцать альбомов, записанных с «ДДТ», и еще несколько сольных пластинок. Он нетерпим к несправедливости и не боится вступать в конфликты — Шевчук участвовал в маршах несогласных, защищал историческую застройку Петербурга и лес в подмосковных Химках.

    В марте 2014 года Шевчук высказался против введения российских войск в Украину.

    16 мая Юрию Шевчуку исполняется 60 лет.

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    Музыкант Юрий Шевчук на митинге-концерте в защиту Химкинского леса, 2010 год
    Музыкант Юрий Шевчук во время концерта, 1992 год
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Юрий Шевчук на съемках фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», 2009 год
    Музыкант Юрий Шевчук на митинге-концерте в защиту Химкинского леса, 2010 год
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Музыкант Юрий Шевчук во время концерта, 1988 год
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Музыкант Юрий Шевчук перед началом митинга «За честные выборы» на Болотной площади в Москве, 2012 год
    Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук во время концерта в честь 50-летия лидера группы «АукцЫон» Олега Гаркуши в Санкт-Петербурге, 2011 год
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Портрет музыканта Юрия Шевчука из осенних листьев на стене дома в сквере Александра Пушкина в Перми, 2016 год
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60
    Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку — 60

    Джерело: Газета.Ru

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