Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна из самых узнаваемых украинских телеведущих - Лилия Ребрик, у которой совсем недавно прекратился многолетний контракт с каналом СТБ, стала лицом нового concept store.

Лилия Ребрик уже снялась в женственной фотосессии для бутика, продемонстрировав все те качества, которые присущи настоящей современной девушке - стиль, утонченность, элегантность и, конечно же, умение подать себя, благодаря таланту перевоплощаться в разные образы.

Удалась ли фотосессия с телеведущей вы можете посмотреть и оценить прямо сейчас.







