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    Шоу-біз

    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик

    • Сьогодні, 15:25
    • Розсилка

    Одна из самых узнаваемых украинских телеведущих - Лилия Ребрик, у которой совсем недавно прекратился многолетний контракт с каналом СТБ, стала лицом нового concept store.

    Лилия Ребрик уже снялась в женственной фотосессии для бутика, продемонстрировав все те качества, которые присущи настоящей современной девушке - стиль, утонченность, элегантность и, конечно же, умение подать себя, благодаря таланту перевоплощаться в разные образы. 

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    Удалась ли фотосессия с телеведущей вы можете посмотреть и оценить прямо сейчас.

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    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик
    Лилия Ребрик променяла канал СТБ на бутик



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