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    Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда

    • Сьогодні, 10:52
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    <span>Линдси Лохан и&nbsp;Скотт Карсен</span>
    instagram.com/thlifeofscott
    Линдси Лохан и Скотт Карсен

    Имя Линдси Лохан в последнее время часто мелькает в cети в связи с тем, что актриса увлеклась исламом, хотя, по ее признанию, религию не меняла и не собирается менять.

     Многие поклонники предполагали, что желание изучать новую культуру и религию — это следствие романа с мусульманином.

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    Однако, пока папарации пытались подловить Линси с новым возлюбленным, она уже с декабря прошлого года встречалась со своим менеджером — Скоттом Карсеном.

    И хотя Instagram Линдси пустует, Скотт, как оказалось, регулярно выкладывает фотографии с актрисой. Судя по подписям к фотографиям, пара уже успела побывать в Тайланде, на Бали, а прямо сейчас влюбленные отдыхают в Греции.

    Впрочем, о том, что Скотт активно ведет свой аккаунт и обновляет «хронику отношений». Линдси выложила фотографию, на которой она запечатлена с Карсеном в свой микроблог, однако очень скоро снимок исчез из ленты.

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    Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда
    Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда
    Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда
    Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда
    instagram.com/thlifeofscott

    Джерело: graziamagazine.ru

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