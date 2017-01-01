Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда

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instagram.com/thlifeofscott Линдси Лохан и Скотт Карсен

Имя Линдси Лохан в последнее время часто мелькает в cети в связи с тем, что актриса увлеклась исламом, хотя, по ее признанию, религию не меняла и не собирается менять.

Многие поклонники предполагали, что желание изучать новую культуру и религию — это следствие романа с мусульманином.

Однако, пока папарации пытались подловить Линси с новым возлюбленным, она уже с декабря прошлого года встречалась со своим менеджером — Скоттом Карсеном.

И хотя Instagram Линдси пустует, Скотт, как оказалось, регулярно выкладывает фотографии с актрисой. Судя по подписям к фотографиям, пара уже успела побывать в Тайланде, на Бали, а прямо сейчас влюбленные отдыхают в Греции.

Впрочем, о том, что Скотт активно ведет свой аккаунт и обновляет «хронику отношений». Линдси выложила фотографию, на которой она запечатлена с Карсеном в свой микроблог, однако очень скоро снимок исчез из ленты.

Джерело: graziamagazine.ru