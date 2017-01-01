Линдси Лохан примерила меховое бикини для новой фотосессии

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Линдси Лохан продолжает удивлять необычными нарядами для фотосессий.

Недавно скандальная звезда позировала в буркини и других мусульманских нарядах, а теперь примерила розовое меховое бикини.

В таком экстравагантном образе Линдси Лохан появится на обложке нового выпуска журнала ODDA. Поклонники актрисы в недоумении – еще недавно Линдси заявляла о своем желании принять ислам и глубже изучать мусульманскую культуру, а теперь позирует в столь откровенном наряде.





Джерело: popcornnews