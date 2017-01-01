Линдси Лохан примерила меховое бикини для новой фотосессии
- Сьогодні, 12:11
-
Розсилка
Линдси Лохан продолжает удивлять необычными нарядами для фотосессий.
Недавно скандальная звезда позировала в буркини и других мусульманских нарядах, а теперь примерила розовое меховое бикини.
Читайте також
В таком экстравагантном образе Линдси Лохан появится на обложке нового выпуска журнала ODDA. Поклонники актрисы в недоумении – еще недавно Линдси заявляла о своем желании принять ислам и глубже изучать мусульманскую культуру, а теперь позирует в столь откровенном наряде.
Джерело: popcornnews