Линдси Лохан проведет Новый год, помогая беженцам

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Линдси Лохан собирается посвятить Рождество и новогодние каникулы благотворительности.

Актриса, которая ранее в этом году побывала с визитом в Турции и пообщалась с беженцами из Сирии, собирается вернуться в страну с благотворительной помощью.

В интервью Page Six Линдси Лохан рассказала, что сейчас планирует свою поездку в Турцию – правда, пока не знает, отправится ли она туда до Нового года или же после. Цель поездки – поработать в лагерях для беженцев из Сирии. «С датой я пока не определилась. Все зависит от обстановки в Турции после недавнего теракта в Стамбуле. Однако никакие теракты не остановят меня от помощи тем, кто страдает, тем, кому наша помощь нужна больше всего».

Актриса отметила, что будет скучать по семье, которая проводит Рождество и Новый год в Нью-Йорке – однако «они понимают и поддерживают тот факт, что моя главная цель – бизнес, съемки в новом фильме и моя работа с беженцами», заявила Лохан.

Перед тем, как отправиться в Турцию, чтобы поработать с беженцами из Сирии, Линдси собирается хорошенько повеселиться – канун Нового года она проведет в Дубае, где станет ведущей новогодней вечеринки в клубе Zero Gravity.

Джерело: popcornnews