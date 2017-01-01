Линдси Лохан снимет сериал про русских олигархов
- Сьогодні, 13:27
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Линдси Лохан, несмотря на многочисленные скандалы вокруг ее персоны, продолжает активно работать и находит себе новые проекты. На днях 30-летняя актриса объявила, что снимает сериал про русских олигархов.
На одной из вечеринок во время Каннского кинофестиваля Лохан сообщила, что выступит режиссером, а также сыграет одну из ролей в новом проекте Netflix о жизни трех российских олигархов и их семьях.
Она подтвердила, что каждый день работает на съемках. И действительно, Линдси не понаслышке знает, что такое русские богачи.
Напомним, что некоторое время назад она была помолвлена с миллионером Егором Тарабасовым, роман с которым активно освещали все таблоиды.
Закончился он для девушки печально, и она даже приезжала в Россию, чтобы поучаствовать в телепередаче «Пусть говорят». Поэтому кто, как не Линдси Лохан, сможет показать изнанку жизни русских олигархов? Деталей проекта актриса пока не сообщила.
Фото: NewsMir.info
Джерело: popcornnews