Линдси Лохан снимет сериал про русских олигархов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Линдси Лохан, несмотря на многочисленные скандалы вокруг ее персоны, продолжает активно работать и находит себе новые проекты. На днях 30-летняя актриса объявила, что снимает сериал про русских олигархов.

На одной из вечеринок во время Каннского кинофестиваля Лохан сообщила, что выступит режиссером, а также сыграет одну из ролей в новом проекте Netflix о жизни трех российских олигархов и их семьях.

Она подтвердила, что каждый день работает на съемках. И действительно, Линдси не понаслышке знает, что такое русские богачи.

Напомним, что некоторое время назад она была помолвлена с миллионером Егором Тарабасовым, роман с которым активно освещали все таблоиды.

Закончился он для девушки печально, и она даже приезжала в Россию, чтобы поучаствовать в телепередаче «Пусть говорят». Поэтому кто, как не Линдси Лохан, сможет показать изнанку жизни русских олигархов? Деталей проекта актриса пока не сообщила.

Джерело: popcornnews