Линдси Лохан: Я веру не меняла. Просто начала изучать ислам

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Что происходит в последнее время с Линдси Лохан, одной только ей известно: то актриса увлекается исламом и носит мусульманскую одежду, то на следующий же день выкладывает откровенные снимки с оголенными частями тела.

По словам Линдси, веру она не меняла: «Я просто начала изучать ислам. Я преклоняюсь перед мусульманской культурой и потрясена тем, насколько преданы ей последователи, ибо молиться пять раз в день — это не так просто. Для меня эти молитвы — как медитация, с глубоким духовным смыслом: ты отключаешься от суеты, остаешься наедине с собой и Богом. Я действительно много времени провожу в Абу-Даби, например, и даже планирую запустить там линию одежды, но за одну ночь принять ислам невозможно: это более сложный, комплексный процесс», — призналась Линдси. Актриса высказалась и насчет стиля: по ее словам, она не носит мусульманскую одежду в повседневной жизни, а так же не считает, что ислам не ограничивает свободу женщин. «Не вижу ничего унизительного в ношении хиджаба: во‑первых, это традиционный уклад жизни, во‑вторых, это красиво», — рассказала Лохан.

New Fashion Line coming soon .... #fashion Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Мар 10 2017 в 6:05 PST

Джерело: graziamagazine.ru