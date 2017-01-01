Лирник показал новорожденного ребенка и объяснил выбор редкого имени

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Любимая тренера «Лиги смеха» родила дочь

Новоиспеченный папа Антон Лирник в разговоре с ТСН.uа впервые поделился подробностями пополнения в семье.

Дочь шоумена и дизайнера Марины появилась на свет в День космонавтики, 12-го апреля. Малышку назвали Марфой, хотя артист сначала предлагал другой вариант.

«Имя пришло спонтанно, просто мою жену Марину в детстве мама ласково называла Марфой. Это настолько ей нравилось, что она мечтала назвать свою дочь именно Марфой. Конечно, я настаивал на имени Валентина, поскольку она родилась в День космонавтики. В честь Валентины Терешковой, но Марина не приняла моих предложений. Она сказала: значит так, Антон, родится девочка, я ее увижу, посмотрю на нее и пойму, как ее зовут. И когда родилась Марфа, Марина взяла ее на руки и сказала, что она вылитая Марфа», - признался он.

Актуальный вопрос «на кого похож ребенок», который все родители и родственники обсуждают едва ли не самым первым, у Лирников спровоцировал диспут. В характерной для него манере, тренер «Лиги смеха» отшучивается, отвечая на вопрос об этом.

«Она похожа на человека – это можно сказать достоверно. Понятно, что с первых минут мы стали делить органы (смеется, прим. ред). Ну то есть, нос точно мой, губы тоже мои. В отношении глаз продолжается горячая дискуссия. Она такая, темненькая, похожа на меня в этом смысле», - рассказал шоумен.

По словам Антона, его любимая чувствует себя хорошо, а сам он хочет сейчас больше времени проводить с маленькой, поскольку «можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на своих новорожденных детей».

Напомним, Антон Лирник и его возлюбленная Марина стали супругами в начале 2017-го, а предшествовало этому чрезвычайно романтическое предложение руки и сердца в Париже.

Джерело: ТСН