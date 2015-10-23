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    Little black dress и платье-бюстье: легендарные наряды Одри Хепберн от Юбера де Живанши

    • Сьогодні, 18:44
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    <p>Одри Хепберн и Юбер де Живанши</p> <div></div> <p></p>

    Одри Хепберн и Юбер де Живанши

    В честь 90-летия Юбера де Живанши мы вспоминаем его историю взаимоотношений с Одри Хепберн

    Благодаря Юберу де Живанши, Одри Хепберн моментально стала иконой стиля. Девушки, которые никогда не видели фильмов с участием актрисы, поголовно пытались воссоздать образы кинодивы.

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    Многие магазины даже выпускали коллекции одежды, вдохновленные ее кинематографическим и личным гардеробами. Мы решили вспомнить самые яркие образы, созданные дизайнером для своей музы.

    БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ФИЛЬМА «САБРИНА», 1954 ГОД

    Именно с этого платья и началось знакомство Юбера де Живанши и Одри Хепберн. В далеком 1954 году молодая актриса выбирала наряды для комедии «Сабрина» и таким образом попала в ателье к дизайнеру. Созданное в тандеме белое платье-бюстье с пышной юбкой, украшенное цветочной вышивкой, уже несколько десятилетий входит в списки самых востребованных силуэтов у невест.

    КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ФИЛЬМА «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА», 1957 ГОД

    Еще одно знаковое платье – красная длинная тога без бретелей, в которой актриса появилась в одной из сцен фильма «Забавная мордашка». Несмотря на то, что при монтаже почти все эпизоды в красном платье были вырезаны, и оно появилось на экране всего на несколько секунд, именно этот образ стал главным символом картины.

    ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ФИЛЬМА «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ», 1961 ГОД

    Лаконичное длинное черное платье, в котором Одри Хепберн появляется в самом начале фильма «Завтрак у Тиффани», признано самым известным нарядом за всю историю кинематографа. И уж точно его можно назвать самым знаменитым little black dress всех времен. На момент съемок картины дизайнер и актриса уже были близкими друзьями, и Хепберн отказывалась работать с кем бы то ни было, кроме Живанши.

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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