Лобода пожаловалась Андрею Малахову на украинских радикалов и телеканал «1+1»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За пару дней до сольного концерта Светланы Лободы в Киеве, разразился нешуточный скандал.

Журналисты телеканала «1+1» обвинили охранников певицы в нападении и грабеже.

5 марта, во время съемок дома Светланы Лободы, на съемочную группу телеканала с оружием напали охранники певицы.

По словам потерпевших журналистов, автомобиль съемочной группы «Украинских сенсаций» был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

Но у команды Светланы Лободы совершенно другое видение сложившейся ситуации:

«Полная чушь и ложь от первого до последнего слова. В частном доме Светланы Лободы, кроме матери и шестилетней дочери, которая была очень напугана произошедшим, был только помощник певицы, который сделал замечание группе людей, которые позже назвались журналистами, которая пыталась проникнуть на территорию дома. Он сразу же вызвал полицию и после прибытия патруля дал показания».

В пресс-службе артистки так же добавили, что никакого влияния, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу не было.

Несмотря на то, что у журналистов телеканала «1+1» был изъят весь отснятый материал, скандальная программа все-таки вышла в эфир и разделила общественность на два лагеря. Один из которых мечтает о том, что бы Лобода отправилась вслед за Ани Лорак и Повалий за «поребрик», а второй обвиняет украинский телеканал в травле популярной артистки.

Ну а сама певица настолько была обеспокоена произошедшим, что решила пожаловаться ведущему популярной российской программы «Пусть говорят» Андрею Малахову.

Российским телезрителям показали часть программы «Украинские сенсации» и попросили прокомментировать видеосюжет продюсера Нателлу Крапивину.

«Наш охранник, который был один, он просто забрал камеры. Этот факт действительно был. Удалил материалы и сразу же их вернул. То, что произошло дальше, к сожалению, после того, как они опубликовали адрес Светланы, сделали его достоянием общественности, зная, что в стране мы все время получаем угрозы со стороны радикалов – конечно, у меня это вызвало огромное количество эмоций. И то, что я разозлилась и позволила себе довольно грубо ей парировать – мне за это неловко, но я не жалею об этом», - заявила Крапивина.

«Журналисты пытались попасть на территорию дома, они лезли на забор. Они хотели просто подсмотреть что-то, вломиться на частную территорию. Какой-то компромат, который бы мог ее в очередной раз спровоцировать – и, собственно, у них это получилось»,- добавила Крапивина.

Ну а Светлана Лобода, как оказалась, была готова к провокациям.

«Это все было как раз перед концертом – за три дня. Мы, в принципе, ожидали, что будут провокации, но мы думали, что они будут на концерте», - прокомментировала певица.