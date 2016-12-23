  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Лобода выступила в России на творческом вечере известного композитора

    • Сьогодні, 13:06
    • Розсилка

    После выступления Светланы Лободы на творческом вечере Константина Меладзе в России репертуар артистки пополнился еще одним суперхитом – «Текила-любовь».

    Украинская певица настолько удачно исполнила известный трек, что Меладзе решил подарить артистке песню.

    Это один из немногих случаев, когда новая трактовка композиции вызывает одобрение у самого автора.

     Вначале 2000-х трек из пятого студийного альбома «Нега» Валерия Меладзе покорил сердца миллионов слушателей. Спустя 15 лет свежая аранжировка Лободы позволила песне заиграть новыми красками и вдохнула в нее вторую жизнь, сохранив при этом свою самобытность.

    Работа войдет в новый альбом артистки, презентация которого состоится 8 марта.

    Напомним, что Светлану Лободу и Константина Меладзе связывают давние творческие и дружеские отношения. В начале музыкальной карьеры певица входила в состав культовой группы «ВИА Гра», уход из которой послужил трамплином для сольного плавания.

    Читайте також
    Світлана Лобода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ