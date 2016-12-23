Лобода выступила в России на творческом вечере известного композитора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После выступления Светланы Лободы на творческом вечере Константина Меладзе в России репертуар артистки пополнился еще одним суперхитом – «Текила-любовь».

Украинская певица настолько удачно исполнила известный трек, что Меладзе решил подарить артистке песню.

Это один из немногих случаев, когда новая трактовка композиции вызывает одобрение у самого автора.

Вначале 2000-х трек из пятого студийного альбома «Нега» Валерия Меладзе покорил сердца миллионов слушателей. Спустя 15 лет свежая аранжировка Лободы позволила песне заиграть новыми красками и вдохнула в нее вторую жизнь, сохранив при этом свою самобытность.

Работа войдет в новый альбом артистки, презентация которого состоится 8 марта.

Напомним, что Светлану Лободу и Константина Меладзе связывают давние творческие и дружеские отношения. В начале музыкальной карьеры певица входила в состав культовой группы «ВИА Гра», уход из которой послужил трамплином для сольного плавания.