Лолита высказалась о сайте СБУ: Ваш сайт буду рекомендовать как эротическое приложение

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Лолита Милявская

23 апреля артистке запретили въезд в Украину

53-летняя исполнительница Лолита Милявская сказала, что это ее последнее высказывание касательно запрета СБУ и подчеркнула, что в службе безопасности «работают в основном женщины».

23 апреля российской певице украинского происхождения Лолите Милявской СБУ запретила въезд на территорию Украины.

Артистку, которая направлялась из Москвы в Киев к заболевшей дочери, пограничники остановили в Конотопе (Сумская обл., Украина) и сняли с поезда.

На своей соцстраничке Лолита написала, что думает о властях нашей страны и кому она будет рекомендовать сайт Службы безопасности Украины.

«Думаю, что это последний комментарий на тему «удачно выполненной операции по задержке диверсанта в Конотопе». Сегодня прочла «из СБУ» Украины заявление, которое в переводе звучит просто - я не я, и седалищный нерв не мой. Веселые вы ребята!! Теперь ваш сайт буду рекомендовать всем, как бесплатное порноприложение. Ну что делать, если у вас в основном женщины работают, им простительно – ПМС. Р.S. в переводе ПМС - хай пронесет».

Напомним, артистке запретили посещать Украину из-за ее визита в Керчь в 2015 году.