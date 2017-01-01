Louis Vuitton покупает Christian Dior Couture за $13 миллиардов

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Крупнейший холдинг предметов роскоши поглотит еще одну модную линию Франции

Холдинг LVMH объявил о желании купить линию Christian Dior Couture - сумма сделки оценивается примерно в $13 млдр. На данный момент компания Бернара Арно владеет подразделением Christian Dior Perfume.

«Этот шаг позволит нам упростить коммуникацию между различными направлениями бизнеса Dior, сделать бренд еще более целостным и успешным», - прокомментировал свое решение Арно.

Покупка поздразделения Christian Dior Couture позволит Бернару Арно получить полное управление над линиями готовой одежды бренда, департаментами обуви, аксессуаров и кутюрной линейки.

Отметим, что LVMH – известный французский холдинг, производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy. Компания образована в 1987 году путем слияния двух игроков рынка продуктов роскоши — Moët Hennessy и Louis Vuitton. Благодаря слиянию группа LVMH стала лидером данного сектора рынка (14 % от мирового объема продаж предметов роскоши в 2006 году). С 1987 года LVMH осуществила более двадцати успешных сделок по слиянию и поглощению.

Джерело: vogue.ua