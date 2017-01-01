Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
- Сьогодні, 16:45
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Ким Кардашьян по словам ее сестры Кортни, имеет «лучшее тело всех времен»
Сестры Кардашьян отдохнули во Франции.
Кортни и Кендалл плавали в море и развлекались с друзьями на яхте.
Звездные красавицы выбрали откровенные купальники марки Norma Kamali.
Ранее Ким Кардашьян тоже отметилась фигурой в бикини.
Ким Кардашьян по словам ее сестры Кортни, имеет «лучшее тело всех времен».
Звезда прогуливалась по берегу океана в ретро бикини марки Christian Dior.
Красавица демонстрировала ягодицы и подтянутый пресс. Папарацци успели поделиться фото с таблоидом, опубликовавший фотографии без фотошопа.
Джерело: Gazeta.ua