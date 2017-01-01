  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте

    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка

    Ким Кардашьян по словам ее сестры Кортни, имеет «лучшее тело всех времен»

    Сестры Кардашьян отдохнули во Франции.

    Кортни и Кендалл плавали в море и развлекались с друзьями на яхте.

    Звездные красавицы выбрали откровенные купальники марки Norma Kamali.

    Ранее Ким Кардашьян тоже отметилась фигурой в бикини.

    Ким Кардашьян по словам ее сестры Кортни, имеет «лучшее тело всех времен».

    Звезда прогуливалась по берегу океана в ретро бикини марки Christian Dior.

    Красавица демонстрировала ягодицы и подтянутый пресс. Папарацци успели поделиться фото с таблоидом, опубликовавший фотографии без фотошопа.

    1 з 43
    на весь екран згорнути
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте
    Лучшее тело всех времен. Как Ким Кардашьян с сестрой развлекалась на яхте

    Джерело: Gazeta.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ