«Лунный свет» стал самым малобюджетным победителем «Оскара» в истории

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Победа картины «Лунный свет» на недавней церемонии вручения «Оскар» поразила не только зрителей, но и самих создателей картины.

Критики же высоко оценивали шансы фильма Барри Дженкинса. Примечательно, что «Лунный свет» стал самым малобюджетным фильмом из тех, что выигрывали «Оскар».

Бюджет картины составил примерно 1,5 миллиона долларов (по другим данным – около 5), а в американском прокате фильм заработал 22,3 миллиона. Таким образом, можно считать драму «Лунный свет» самым малобюджетным победителем в истории. В 1976 году фильм «Рокки», получивший награду, оценивался в 1,1 миллиона долларов, однако с учетом инфляции, как подсчитали специалисты, это был больший бюджет. Можно также отметить фильм «Столкновение» (2006), бюджет которого составил 6,5 млн.

Напомним, что звезды оскароносного фильма «Лунный свет» снялись в рекламе Calvin Klein.

Джерело: popcornnews