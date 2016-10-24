  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Любовь, а не пиар: Бритни Спирс показала новое фото молодого бойфренда

    • Сьогодні, 11:28
    • Розсилка

    На днях Бритни Спирс вновь озадачила поклонников: казалось бы, 35-летняя певица нашла свое счастье в лице 23-летнего манекенщика Сэма Асгари, но вот ее друзья думают иначе.

    Оказывается, близкое окружение Бритни считает, что ее новый бойфренд встречается с ней исключительно ради пиара!

    Впрочем, сама звезда явно не разделяет таких домыслов и наслаждается новым романом. Бритни поделилась снимком возлюбленного в Twitter, недвусмысленно подписав его: «Безумно в него влюблена». На фото молодой человек изображен с голым торсом в тренажерном зале.

    Поклонники Спирс порадовались за звезду и отметили, что ее возлюбленный весьма хорош собой.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ