Любовь, а не пиар: Бритни Спирс показала новое фото молодого бойфренда

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На днях Бритни Спирс вновь озадачила поклонников: казалось бы, 35-летняя певица нашла свое счастье в лице 23-летнего манекенщика Сэма Асгари, но вот ее друзья думают иначе.

Оказывается, близкое окружение Бритни считает, что ее новый бойфренд встречается с ней исключительно ради пиара!

Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears) Янв 8 2017 в 12:52 PST

Впрочем, сама звезда явно не разделяет таких домыслов и наслаждается новым романом. Бритни поделилась снимком возлюбленного в Twitter, недвусмысленно подписав его: «Безумно в него влюблена». На фото молодой человек изображен с голым торсом в тренажерном зале.

Поклонники Спирс порадовались за звезду и отметили, что ее возлюбленный весьма хорош собой.

Джерело: graziamagazine.ru