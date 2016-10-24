Любовь, а не пиар: Бритни Спирс показала новое фото молодого бойфренда
- Сьогодні, 11:28
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Розсилка
На днях Бритни Спирс вновь озадачила поклонников: казалось бы, 35-летняя певица нашла свое счастье в лице 23-летнего манекенщика Сэма Асгари, но вот ее друзья думают иначе.
Оказывается, близкое окружение Бритни считает, что ее новый бойфренд встречается с ней исключительно ради пиара!
Впрочем, сама звезда явно не разделяет таких домыслов и наслаждается новым романом. Бритни поделилась снимком возлюбленного в Twitter, недвусмысленно подписав его: «Безумно в него влюблена». На фото молодой человек изображен с голым торсом в тренажерном зале.
Поклонники Спирс порадовались за звезду и отметили, что ее возлюбленный весьма хорош собой.
Джерело: graziamagazine.ru