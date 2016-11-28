Любовь без короны: Внучка императора Японии выйдет замуж и потеряет титул принцессы

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В императорском доме Японии сообщили о предстоящей помолвке принцессы Мако Акисино.

Принцесса Мако – первая внучка правящего императора Акихито и старшая дочь его сына Акисино.

Избранником 25-летней принцессы стал ее сокурсник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы. Пара познакомилась пять лет назад, во время обучения в Международном христианском университете в Токио.

Поскольку будущий жених принцессы не знатного происхождения, с подачей заявления о вступлении в брак внучка императора не только лишится титула и привилегий, но и вынуждена будет покинуть императорскую семью.

После регистрации брака с Кей Комуро принцессе Мако будут предоставлены обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплачено единовременное пособие от государства.

Как отмечает BBC, в Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы так и будут выходить замуж за простолюдинов и терять из-за этого свой титул. В связи с этим экспертная группа японского правительства заявила о необходимости принятия срочных мер, которые помогут сохранить императорскую семью достаточно большой.

В частности, обсуждается возможность разрешить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.

Принцесса Мако (слева) с родителями – принцессой и принцем Акисино