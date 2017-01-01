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    Мадонна, Натали Портман и другие звезды, выступившие против Дональда Трампа

    • Сьогодні, 10:37
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    Мадонна
    Мадонна

    Голливудские звезды продолжают заявлять,что не смирятся с тем, что страну возглавляет одиозный миллиардер Дональд Трамп

    После выборов в США и до сегодняшнего дня, уже после официального вступления Дональда Трампа на пост президента США, в Америке не прекращаются протесты. Голливудские звезды, почти единогласно поддерживавшие во время избирательной кампании противницу Трампа Хиллари Клинтон, продолжают заявлять,что не смирятся с тем, что страну возглавляет одиозный миллиардер.

    Митинги, женский марш и многочисленные заявления в Twitter, пародийные выступления Алека Болдуина, чтение стихов Эшли Джадд, сожаления Мадонны о невозможности взорвать Белый дом: когда-нибудь все это войдет в историю, сегодня же звезды не устают напоминать: они — против.

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    Мадонна, Натали Портман и другие звезды, выступившие против Дональда Трампа
    Мерил Стрип на вручении премии «Золотой глобус – 2017»
    Певица Мадонна выступает на «женском марше» в Вашингтоне
    Эшли Джадд выступает на «женском марше» в Вашингтоне
    Роберт де Ниро
    Майли Сайрус на «женском марше» против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
    Алек Болдуин
    Шарлиз Терон на «женском марше» против Дональда Трампа в Парк-Сити, штат Юта
    Актриса Скарлет Йоханссон на «женском марше» в Вашингтоне
    Режиссер Майкл Мур
    Вупи Голдберг на «женском марше» против Дональда Трампа в Нью-Йорке
    Шер
    Натали Портман на «женском марше» против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
    Натали Портман, Дженнифер Грей и Джейн Фонда на «женском марше» против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
    Актер Джейк Джилленхол на «женском марше» в Вашингтоне
    Кэти Перри на концерте в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон
    Барбра Стрейзанд на «женском марше» против Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
    Мадонна, Натали Портман и другие звезды, выступившие против Дональда Трампа

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