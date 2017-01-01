Мадонна, Натали Портман и другие звезды, выступившие против Дональда Трампа

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Мадонна

Голливудские звезды продолжают заявлять,что не смирятся с тем, что страну возглавляет одиозный миллиардер Дональд Трамп

После выборов в США и до сегодняшнего дня, уже после официального вступления Дональда Трампа на пост президента США, в Америке не прекращаются протесты. Голливудские звезды, почти единогласно поддерживавшие во время избирательной кампании противницу Трампа Хиллари Клинтон, продолжают заявлять,что не смирятся с тем, что страну возглавляет одиозный миллиардер.

Митинги, женский марш и многочисленные заявления в Twitter, пародийные выступления Алека Болдуина, чтение стихов Эшли Джадд, сожаления Мадонны о невозможности взорвать Белый дом: когда-нибудь все это войдет в историю, сегодня же звезды не устают напоминать: они — против.