Мадонна прокомментировала новость об усыновлении двоих детей из Малави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчера в мировых СМИ появились слухи о том, что Мадонна подала прошение об усыновлении двоих детей из Малави, государства в Восточной Африке.

Затем информацию подтвердила официальный представитель Верховного суда Малави Мленга Мвула, заявив, что по этому делу уже состоялось первое заседание суда и теперь Мадонна ждет окончательного вердикта.

Сегодня появился комментарий самой Мадонны, и он противоречит сказанному Мленгой. Возможно, звезда использует тактику Сандры Баллок, которая также до поры до времени отрицала удочерение девочки, чтобы избежать лишнего внимания.

«Я приехала в Малави для того, чтобы проверить работу детского госпиталя в Блантайре и обсудить другие пункты нашей совместной с фондом Raising Malawi работы. После этого я отправлюсь домой. Все слухи о намечающемся усыновлении ложны», - сказала Мадонна изданию JustJared.

Отметим, помимо родных детей - дочери Лурдес и сына Рокко, Мадонна воспитывает двоих приемных - мальчика Дэвида Банду и девочку Мерси Джеймс. Они родились в Малави и продолжают нередко посещать эту страну. Для Мадонны важно, чтобы ее дети помнили о своих корнях и были знакомы с историей и культурой родины. В 2006 году Мадонна вместе с Майклом Бергом основала в Малави фонд Raising Malawi, который занимается поддержкой сирот и детей, находящихся в сложных, стесненных обстоятельствах.

Джерело: Hello!