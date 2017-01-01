Макс Барских, Фоззи из ТНМК и Женя Галич признались, за что загремели за решетку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали о «темном» прошлом.

По молодости всякое бывает: кто-то отмечается мелкими выходками, а некоторые за хулиганство и за решетку попадают. Например, солист группы ТНМК Фоззи рассказал, что его арестовывали правоохранители, однако за что, Фоззи не признается.

Фоззи

«Было, арестовывали. А вот за что – история умалчивает, – поделился Фоззи с журналистами «Ранку з Україною». – Попасть за решетку очень легко, но я считаю, что этот опыт положительный: после первого ареста ты понимаешь, что это как обряд инициализации». Этот случай вдохновил Александра на создание хита «Арест».

Впрочем, попасть в каталажку можно и за собственные привычки. Макс Барских привык раздеваться часто и охотно – для клипа или для глянца. Однако он разгуливает без одежды и вне съемочной площадки, чем привлекает внимание не только прохожих.

Макс Барских

«Меня арестовывали не один раз – за плохое поведение, за то, что я раздевался на улице, – признался Макс Барских журналистам. – Сажали в «обезьянник» на несколько недель, не больше. Потом выходил под залог».

Женя Галич

Зажигал не по-детски и Женя Галич. Лидер группы O.Torvald, представитель Украины на «Евровидении», как и положено настоящему рокеру, когда-то пил и дебоширил. Однажды с друзьями-музыкантами играл с петардами и даже едва не сжег собственный дом. Однако, встретив будущую жену Валерию, Евгений решил остановиться. Впрочем, в важный день признания, Женя таки привлек внимание правоохранителей.

«Когда делал предложение руки и сердца, меня забрала патрульная полиция. Дело в том, что я зажег несколько сотен сердец, а там, рядом были свалки. Ко мне начали цепляться, а я им в ответ – хамить», – рассказал Женя Галич.

Страстная любовь рокера едва не стала причиной пожара. Его «повязали», и все же Лера успела сказать любимому «да».