Максим Галкин рассказал о секретной диете Пугачевой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За последние два года внешность 67-летней Аллы Пугачевой претерпела заметные изменения.

Певица похудела на 20 килограммов, помолодела и полностью обновила гардероб.

Знаменитость в различных интервью отмечала, что она смогла побороть лишний вес благодаря правильному и сбалансированному питанию. Однако недавно ее муж Максим Галкин выдал тайну преображения артистки. Он рассказал о секретной угольной диете Пугачевой. «Алла некоторое время сидела на угольной диете. Ее давняя подруга, режиссер Галина Волчек, все удивлялась: «Алла, неужели ты на самом деле уголь ела?» А Алла ей в шутку: «Ага, куски антрацита заглатывала!»,- рассказал юморист.

Как оказалось, такая диета действительно существует и практикуется диетологами. Худеющий должен каждое утро в течение месяца перед едой выпивать по две таблетки активированного угля, а после съедать 300 граммов овощей в свежем или запеченном виде и 150 граммов обезжиренного или маложирного творога. Благодаря такому режиму питания можно похудеть на четыре килограмма в месяц. Однако врачи отмечают, что этой диетой не стоит злоупотреблять — ведь вместе со шлаками уголь из организма выводит и полезные вещества.

Джерело: graziamagazine.ru