Максимально открытая зона декольте. Как Изабели Фонтана рекламировала бикини

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Модель Изабели Фонтана приняла участие в фотосессии для рекламы бикини

Красавица известна работой с Victoria's Secret и Dolce & Gabbana позировала в соблазнительных образах на Лазурном побережье

Изабель не единственная, кто щеголял фигурой в купальнике на днях.

Белла Хидад тоже была замечена папарации на Французской Ривьере.

Модель появилась на красной дорожке открытия киносмотра на Лазурном берегу Франции в светло-розовом платье от Alexandre Vauthier, что напоминало ее прошлогодний выход в красном платье.

Оба наряда Белы объединяет высокий вырез, который с легкостью демонстрирует нижнее белье, и максимально открытая зона декольте.

Свой образ Белла дополнила массивным кулоном с сапфиром и босоножками. В таком виде она посетила показ фильма Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», который открыл фестиваль. Отец модели, миллиардер Мохаммед Хадид, сопровождал ее на красной дорожке.

Легкое платье Беллы на красной дорожке не смогло противостоять ветру и обнажило больше чем нужно.

Джерело: Gazeta.ua