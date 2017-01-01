Малала Юсуфзай стала самой юной посланницей мира ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активистка была удостоена чести стать «символом, возможно, самой важной вещи в мире: всеобщего образования»

В 2014 году Малала Юсуфзай стала самой молодой обладательницей Нобелевской премии мира в возрасте 17 лет, через два года после того, как она была почти убита талибами за ведение кампании за права девочек на образование.

И теперь вдохновляющий пакистанский подросток стала самым молодым посланником мира ООН.

Принимая награду на церемонии в Нью-Йорке, Малала сказала: «Изменения начинаются с нас, и они должны начаться сейчас. Если вы хотите увидеть свое будущее ярким, вы должны начать работать сейчас и не ждать кого-то еще».

Юсафзай выстрелили в голову в октябре 2012 года в возрасте 15 лет за выступление против «Талибана», которые ввели запрет на образование женщин. Сейчас она живет в Великобритании и посещает школу в Бирмингеме, а также ведет бесстрашную кампанию, чтобы дать всем детям доступ к образованию.