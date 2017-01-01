Мама Джамалы побывала на «Голосі країни – 7»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица порадовала поклонников не только стильным ярко-желтым нарядом, но и неожиданным появлением в студии ее мамы

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась в соцсети трогательными снимками со своей мамой.

В Instagram артистка и тренер вокального шоу «Голос країни – 7» опубликовала несколько кадров с прошедшего в воскресенье, 2 апреля, выпуска проекта.

Звезда порадовала поклонников не только стильным ярко-желтым нарядом, но неожиданным появлением в студии ее мамы.

Галина Михайловна пришла не только поддержать дочь, но и увидеть других звездных тренеров: Потапа, Сергея Бабкина и Тину Кароль.

«Так здорово, когда твои родные верят в тебя и любят! Мамулечка, спасибо тебе! Поддерживайте обязательно людей, которые вам дороги! Я прям очень радуюсь, когда вижу родителей своих девочек!!! Это очень важно!!! Мама была так счастлива видеть всех тренеров и ведущих!» — подписала снимки Джамала.

«Спасибо маме за дочь со стержнем и мужеством!», — поблагодарил в комментариях под фото один из подписчиков певицы.

«Галина Михайловна! Джан! Здоровья мамочке крепкого!», — пожелала маме Джамалы пользователь mariavetisian.