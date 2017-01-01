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    Мама Джамалы побывала на «Голосі країни – 7»

    • Сьогодні, 12:17
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    Певица порадовала поклонников не только стильным ярко-желтым нарядом, но и неожиданным появлением в студии ее мамы

    Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась в соцсети трогательными снимками со своей мамой.

    В Instagram артистка и тренер вокального шоу «Голос країни – 7» опубликовала несколько кадров с прошедшего в воскресенье, 2 апреля, выпуска проекта. 

    Звезда порадовала поклонников не только стильным ярко-желтым нарядом, но неожиданным появлением в студии ее мамы. 

    Галина Михайловна пришла не только поддержать дочь, но и увидеть других звездных тренеров: Потапа, Сергея Бабкина и Тину Кароль.

    «Так здорово, когда твои родные верят в тебя и любят! Мамулечка, спасибо тебе! Поддерживайте обязательно людей, которые вам дороги! Я прям очень радуюсь, когда вижу родителей своих девочек!!! Это очень важно!!! Мама была так счастлива видеть всех тренеров и ведущих!» — подписала снимки Джамала. 

    «Спасибо маме за дочь со стержнем и мужеством!», — поблагодарил в комментариях под фото один из подписчиков певицы. 

    «Галина Михайловна! Джан! Здоровья мамочке крепкого!», — пожелала маме Джамалы пользователь mariavetisian.

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    Мама Джамалы побывала на «Голосі країни &ndash; 7»
    Мама Джамалы побывала на «Голосі країни &ndash; 7»
    Мама Джамалы побывала на «Голосі країни &ndash; 7»
    Мама Джамалы побывала на «Голосі країни &ndash; 7»
    Мама Джамалы побывала на «Голосі країни &ndash; 7»

     

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