MamaRika показала, что такое «сиськотряс»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRik,a опубликовала забавное видео с отдыха.

Сексапильная певица вместе со своим возлюбленным Сергеем Середой отправилась на отдых в жаркий Египет.

Не менее жаркими оказались фотографии и видеоролик, которые певица опубликовала на своей страничке в социальной сети.

В коротком видео MamaRika продемонстрировала поклонникам, что такое «сиськотряс».

«Холодец заказывали?» — подписала небольшое видео певица.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее форм и забавного танца в бассейне, забросав ее комментариями и комплиментами: «Ого как трясет», «Смотри там не вырони в бассейн», «Вы просто супер мамарика!».

Холодец заказывали? #mamarika #vacation #сиськотряс Публикация от MamaRika (@mamarika_official) Апр 9 2017 в 4:02 PDT





Также певица пожаловалась поклонникам на то, что забыла косметичку и опубликовала фото без макияжа.



















