MamaRika показала, что такое «сиськотряс»
- Сьогодні, 19:17
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Розсилка
Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRik,a опубликовала забавное видео с отдыха.
Сексапильная певица вместе со своим возлюбленным Сергеем Середой отправилась на отдых в жаркий Египет.
Не менее жаркими оказались фотографии и видеоролик, которые певица опубликовала на своей страничке в социальной сети.
В коротком видео MamaRika продемонстрировала поклонникам, что такое «сиськотряс».
«Холодец заказывали?» — подписала небольшое видео певица.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее форм и забавного танца в бассейне, забросав ее комментариями и комплиментами: «Ого как трясет», «Смотри там не вырони в бассейн», «Вы просто супер мамарика!».
Также певица пожаловалась поклонникам на то, что забыла косметичку и опубликовала фото без макияжа.