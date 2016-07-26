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    MamaRika показала, что такое «сиськотряс»

    • Сьогодні, 19:17
    • Розсилка

    Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRik,a опубликовала забавное видео с отдыха.

    Сексапильная певица вместе со своим возлюбленным Сергеем Середой отправилась на отдых в жаркий Египет.

    Не менее жаркими оказались фотографии и видеоролик, которые певица опубликовала на своей страничке в социальной сети.

    В коротком видео MamaRika продемонстрировала поклонникам, что такое «сиськотряс». 

    «Холодец заказывали?» — подписала небольшое видео певица.

    Поклонники певицы пришли в восторг от ее форм и забавного танца в бассейне, забросав ее комментариями и комплиментами: «Ого как трясет», «Смотри там не вырони в бассейн», «Вы просто супер мамарика!».

    Холодец заказывали? #mamarika #vacation #сиськотряс

    Публикация от MamaRika (@mamarika_official)


    Также певица пожаловалась поклонникам на то, что забыла косметичку и опубликовала фото без макияжа.

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    MamaRika показала, что такое «сиськотряс»
    MamaRika показала, что такое «сиськотряс»
    MamaRika показала, что такое «сиськотряс»
    MamaRika показала, что такое «сиськотряс»
    MamaRika показала, что такое «сиськотряс»






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