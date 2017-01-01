Мамина гордость: 14-летняя дочь Кейт Мосс стала лицом бьюти-бренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очевидно, что фамилию Мосс теперь можно считать синонимом модельного бизнеса.

В Сети несколько лет назад восхищались сестрой Кейт Мосс Лотти, которая начала строить карьеру модели, а теперь внимание СМИ привлекла 14-летняя дочь супермодель. Лила Грейс Хэк, дочь Кейт, стала лицом британского бьюти-бренда The Braid Bar, снявшись в их рекламной кампании.

Чтобы дебютировать было не страшно,, Лила выступила тандемом с подругой Стеллой, чей отец — Мик Джонс из группы The Clash.

Раньше Кейт прятала дочь от постороннего внимания, но, видимо, решила, что девочке уже пора проявлять себя Тем более, сама Мосс начала карьеру модели как раз в четырнадцать лет. Впрочем, нельзя сказать, что эта съемка первая для Лили. Девочка уже снималась для обложки Vogue вместе с мамой и позировала самому Марио Сорренти.

Джерело: graziamagazine.ru