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    Мамина гордость: 15-летний сын супермодели Натальи Водяновой осваивает сложную профессию

    • Сьогодні, 06:26
    • Розсилка
    Наталья Водянова
    Наталья Водянова

    Конечно, многие подростки зарабатывают себе на карманные деньги или занимаются в секциях дополнительного образования. Но все же учиться и осваивать достаточно сложное дело не всем под силу.

    На днях Наталья Водянова поделилась постом, который показывает, что сын топ-модели и филантропа как раз из таких ребят. 15-летний Лукас уже давно интересуется кондитерским делом, и недавно ему представилась возможность поработать с одним из лучших мастеров.

    Наталья выложила фотографию в Instagram и поделилась с поклонниками гордостью за сына.

    «Мой сын, кроме всего прочего (любит маму, воспитан и хорошо учится) еще и любит готовить. Здесь он с легендарным шефом-кондитером. Некоторые его десерты готовятся 7 дней! Лукасу удалось поработать с Седриком и посмотреть как делаются его шедевры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.», — подписала Наталья под фото.

    Джерело: graziamagazine.ru

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