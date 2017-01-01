Маргарет Корт: «Сейчас в теннисе полно лесбиянок»

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Маргарет Корт

Когда я играла, в туре их была всего парочка, но они были среди лидеров – известная теннисистка

74-летняя 24-кратная победительница турниров «Большого шлема» австралийка Маргарет Корт пояснила свою позицию по поводу однополых браков, сообщает Sports.

«Сейчас в теннисе полно лесбиянок. Когда я играла, в туре их была всего парочка, но они были среди лидеров и приглашали молодых девочек на вечеринки и все такое. И вы же знаете, что верхушка зачастую подает пример всем остальным.

Сейчас на эту тему много литературы, детям навязывают определенные вещи. Сейчас медицина доказала, что сознание – это поле боя. Поэтому я и написала книгу под названием «Тренируй мозг». И все это идет еще из Библии. Господь очень много говорил о том, как сознание влияет на наши эмоции, чувства. И девочка может думать о том, что она мальчик, и это будет влиять не ее эмоции и чувства, и все остальное, и все это от дьявола.

Именно так поступал Гитлер, так поступали коммунисты – они захватывали сознание детей. И сейчас все к этому стремятся», - отметила Корт.