Марго Робби вышла замуж за режиссера Тома Акерли

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Под конец года Марго Робби, одна из самых обсуждаемых актрис года, порадовала своих поклонников еще одной замечательной новостью: актриса совершенно неожиданно для публики вышла замуж за своего бойфренда, британского режиссера Тома Акерли, и уже продемонстрировала кольцо.

26-летняя актриса и ее бойфренд встречались три года, познакомившись в 2013 году на съемках «Французской сюиты». О помолвке Марго и Тома стало известно летом 2016 года, и долго со свадьбой звезды тянуть не стали: свадебная церемония состоялась в родном городе актрисы Дэлби в Австралии в окружении только самых близких друзей и родственников пары.

Первое фото в качестве замужней женщины Марго Робби уже успела опубликовать в своем Instagram, хотя фотографиями со свадьбы делиться не спешит.

Фото опубликовано @margotrobbie Дек 19 2016 в 7:56 PST

Джерело: popcornnews