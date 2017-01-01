Марион Котийяр удивила выбором наряда в Каннах

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Французская актриса презентацией своего фильма открыла серию фотоколлов Каннского кинофестиваля

Уже сегодня вечером состоится торжественное открытие 70-го Международного Каннского кинофестиваля. Пока звезды тщательно готовятся к выходу на красную дорожку церемонии, Марион Котийяр вместе с коллегами по съемочной площадке открыли кинофестиваль фильмом «Призрак Исмаэля».

На фотоколле Марион появилась вместе с режиссером картины Арно Деплешеном и актерами - Матье Амальриком, Луи Гаррелом, Шарлоттой Гейнсбур, Альбой Рорвахер и Ипполитом Жирардо.

Котийяр удивила выбором наряда. На ней было свободное платье в пол белого цвета с разрезом от Y/Project, под которое она надела джинсы и оранжевые босоножки. Выглядела в этом она немного странно.

Видимо, актриса широким платьем пыталась скрыть свою фигуру, ведь два месяца назад она родила дочь и за такое короткое время пока не успела вернуть себе былую форму.

Фильм «Призрак Исмаэля» рассказывает о любовном треугольнике между героями Марион Котийяр, Шарлотты Генсбур и Луи Гарреля.