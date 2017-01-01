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    Мария Максакова: Все виновные в смерти мужа ощутят кару Господню на себе

    • Сьогодні, 12:38
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    Мария Максакова с сыном на могиле мужа
    Мария Максакова с сыном на могиле мужа

    Певица Мария Максакова посетила днем 10 апреля могилу убитого супруга Дениса Вороненкова

    В этот день, 10 апреля, бывшему российскому депутату, который сбежал в Украину, должно было исполниться 46 лет.

    Оперная дива Мария Максакова пришла в день рожденья убитого супруга Дениса Вороненкова на Зверинецкое кладбище в Киеве, пишут «Актуальные новости». Она побывала на могиле мужа с маленьким сыном и близкими людьми. Фотографии, сделанные на кладбище, вдова опубликовала в одной из социальных сетей. Журналисты одного из украинских изданий также побывали в этот день на Зверинецком кладбище и пообщались с вдовой Вороненкова Марией Максаковой. 

    Певица вначале заявила журналистам, что ее супруг «воин, воин света», после этого Максакова добавила, что Вороненков - ангелоподобное существо и это было ей понятно сразу после первых разговоров и встреч. Он был настоящим праведником, заявила певица и добавила, что Господь специально выбрал его для такой миссии. Далее она подчеркнула, что все виновные в его смерти «ощутят кару Господню на себе».

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    Мария Максакова: Все виновные в смерти мужа ощутят кару Господню на себе
    Мария Максакова: Все виновные в смерти мужа ощутят кару Господню на себе
    Мария Максакова: Все виновные в смерти мужа ощутят кару Господню на себе
    Мария Максакова: Все виновные в смерти мужа ощутят кару Господню на себе

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