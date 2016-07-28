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    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»

    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка

    Украинская певица Мария Яремчук представила тизеры будущего клипа на свой новый трек «Ти в мені є».

    Магия природы, сила женской энергии, связь с древним — на этот раз творческий тандем исполнительницы и режиссера Алана Бадоева подготовил видео, наполненное особым сакральным смыслом.

    По словам певицы Марии Яремчук, текст композиции, написанной полгода назад, стал пророческим, а сюжет, придуманный режиссером Аланом Бадоевым, удивительным образом воплотился в жизнь. 

    «Эта песня привлекла в мою жизнь настоящие чувства и привела меня на остров Бали. Она демонстрирует новый уровень самовыражения личности и певицы. Вокруг трека много мистического, и я благодарна Вселенной за то, что дарит мне такую музыку и таких друзей, как Алан Бадоев, который открыл мне новую меня», — прокомментировала съемки нового клипа артистка..

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    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»
    Мария Яремчук показала первые кадры клипа «Ти в мені є»

    Напомним, что во время съемок видеоклипа на Бали Мария Яремчук попала в больницу

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