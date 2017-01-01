Мария Яремчук выпустила невероятно красивый клип, снятый Бадоевым на Бали

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Алан Бадоев и Мария Яремчук представили магическое видео на песню «Ти в мені є»

Украинская певица Мария Яремчук начала новый этап своей музыкальной карьеры. Артистка презентовала магический трек «Ти в мені є», удивив необычным для нее звучанием, и уже порадовала премьерой второй совместной видеоработы с известным режиссером Аланом Бадоевым.

«Для меня эта работа с Марией стала настоящим открытием нового артиста. Все в клипе создано вокруг ее харизмы, уникальной пластики и по-настоящему хорошей песни. На мой взгляд, так должна звучать новая популярная украинская музыка», – прокомментировал режиссер.

Съемки проходили на уникальном пляже индонезийского острова Бали, и сама природа дарила творческой команде чудесные находки: черный песок, тропические пейзажи, незабываемые рассветы. По задумке режиссера певица танцевала на песке, который проседал под ногами, ныряла в грязь, боролась с волнами.

Над созданием fashion-истории работала dream teem украинского шоу-бизнеса: оператор-постановщик Владимир Шкляревский, визажист Наталья Стрильчук, hair-стилист Сергей Троско. Свой стиль певица доверила украинскому бренду LUVI.

Сюжет, придуманный Бадоевым, очень точно иллюстрирует смысл песни «Ти в мені є». Автором трека стал талантливый музыкант Михаил Клименко, с которым Мария написала не одну совместную композицию. Саунд-продюсером выступил фронтмен группы The Maneken Евгений Филатов, известный сотрудничеством с Onuka. Джамалой, Иваном Дорном и другими артистами.