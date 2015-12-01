Марк Цукерберг станет отцом во второй раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основатель Facebook поделился радостной новостью в соцсети и показал детские снимки свои и жены с сестрами.

«Мы с Присциллой рады объявить, что ждем еще одну девочку!» – написал Цукерберг.

Он также рассказал, что после того, как непросто им далась Макс (старшая дочь), супруги не знали, смогут ли иметь еще одного ребенка. Ведь до появления Макс Присцилла пережила три выкидыша.

«Когда мы с Присциллой узнали, что она снова беременна, нашей первой надеждой было, чтобы дитя было здоровое. Следующая надежда – что это будет девочка. Я не могу представить большего подарка, чем иметь сестру, и я очень счастлив, что Макс и наш будущий ребенок будут друг у друга», – поделился он.

Джерело: 24 канал