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    Marvel снимет комедийный сериал про подростков-супергероев

    • Сьогодні, 10:33
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    Marvel продолжает расширять вселенную своих супергероев на малом экране: стало известно, что студия готовит новый проект в сотрудничестве с Freeform – комедийный сериал «Новые Воины» (Marvel’s New Warriors) про подростков-супергероев.

    Главной героиней сериала станет Девочка-Белочка из комиксов Marvel, в роли которой в свое время выражала заинтересованность Анна Кендрик – правда, пока, разумеется, новостей о том, кто будет сниматься в сериале, нет.

    Первый сезон «Новых Воинов» будет снят в жанре ситкома и насчитывает 10 эпизодов продолжительностью в 30 минут каждый. Сериал будет рассказывать о шести подростков с силами и способностями, «противоположными Мстителям», которые «хотят изменить мир к лучшему… даже если мир к этому не готов».

    Шоураннером сериала выступит Кевин Бигель, несколько лет назад вместе с Кортни Кокс создавший ситком «Город хищниц» (Cougar Town). Ожидается, что премьера нового ситкома Marvel состоится в 2018 году.

    Джерело: popcornnews

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