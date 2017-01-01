Marvel снимет комедийный сериал про подростков-супергероев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Marvel продолжает расширять вселенную своих супергероев на малом экране: стало известно, что студия готовит новый проект в сотрудничестве с Freeform – комедийный сериал «Новые Воины» (Marvel’s New Warriors) про подростков-супергероев.

Главной героиней сериала станет Девочка-Белочка из комиксов Marvel, в роли которой в свое время выражала заинтересованность Анна Кендрик – правда, пока, разумеется, новостей о том, кто будет сниматься в сериале, нет.

Первый сезон «Новых Воинов» будет снят в жанре ситкома и насчитывает 10 эпизодов продолжительностью в 30 минут каждый. Сериал будет рассказывать о шести подростков с силами и способностями, «противоположными Мстителям», которые «хотят изменить мир к лучшему… даже если мир к этому не готов».

Шоураннером сериала выступит Кевин Бигель, несколько лет назад вместе с Кортни Кокс создавший ситком «Город хищниц» (Cougar Town). Ожидается, что премьера нового ситкома Marvel состоится в 2018 году.

Джерело: popcornnews