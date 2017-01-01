Масштабная вечеринка на главной фан-зоне «Евровидения-2017»

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В субботу 13 мая, перед финалом международного песенного конкурса «Евровидение-2017», в Eurovision Village пройдет главная вечеринка за все время существования европейского городка

В день проведения гранд-финала «Евровидения» в Киеве, на главной фан-зоне столицы пройдет масштабный концерт, в котором примут участие популярные украинские исполнители: Green Grey, Alyosha, AГОНЬ, Арсен Мiрзоян, Светлана Тарабарова, BRO – Borisenko Brothers, Patsyki z Franeka, Real O. Выступления начнутся в 19:00, вход свободный.

Также напомним, что 13 мая в 22:00 в Международном выставочном центре состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2017». Премьер-министр Украины оценил уровень проведение второго полуфинала, который прошел 11 мая.

Ранее организаторы «Евровидения» рекомендовали зрителям приходить на все концерты за несколько часов до их начала, дабы избежать столпотворений, которые возможны из-за усиленной проверки безопасности на входе.