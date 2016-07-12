Мать Лободы из-за скандала написала заявление о сложении депутатских полномочий

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Окончательно вопрос о прекращении депутатских полномочий решат в мае

Сегодня, 30 марта, наконец-то состоялась сессия горсовета Ирпеня, на которой должны были рассмотреть вопрос об участии депутата горсовета Натальи Лободы в ток-шоу на российском канале. Эту сессию переносили уже две недели, передает ТСН.

Городской голова и лидер партии, в которую входит Наталья, Владимир Карплюк сообщил, что Лобода сожалеет о своем поступке и написала заявление о сложении депутатских полномочий. Рассмотреть заявление должны в конце мая. Карплюк заверил, что он также сожалеет из-за такого поступка депутата.

Правда, на сессию Наталья Лобода не явилась. «Она понимает, что ее действие было, возможно, не до конца корректным, но она действовала, как мать. Поэтому, не оправдывая ее и сегодня не осуждая ее, как мать. Но возможно как гражданина - это вопрос всей фракции. И она это знает. У нее самой остался такой осадок, который говорит о том, что она поступила неправильно. Наталья Васильевна написала заявление о сложении депутатских полномочий, и это заявление мы рассмотрим на съезде фракции, который будет в конце мая. Поэтому можете не политизировать. Можете по этому поводу ничего больше не спрашивать. В конце мая будет съезд партии, где будет рассмотрено заявление Лободы. Все. Точка. И давайте этим больше не манипулировать», - заявил Карплюк.

Как известно, депутат Ирпенского городского совета от партии «Новые лица» Наталья Лобода, которая является матерью певицы Светланы Лободы, посетила в России передачу «Пусть говорят» с телеведущим Андреем Малаховым. Женщина испекла для программы торт и получила цветы от певца Николая Баскова. Тогда жители Ирпеня попросили депутатов и СБУ оценить действия мамы Лободы. СБУ пообещала рассмотреть вопрос.