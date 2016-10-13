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    Мать Майкла Джексона Кэтрин подала в суд на своего племянника

    • Сьогодні, 14:00
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    Суд Лос-Анджелеса удовлетворил иск 86-летней матери Майкла Джексона Кэтрин, запрещающий ее племяннику Трэнту Ламару Джексону подходить к ней ближе, чем на сто метров, и как-либо контактировать.

    Трэнт, который много лет был личным водителем Кэтрин, имел доступ к ее банковским счетам и, «злоупотребляя добротой миссис Джексон», совершал покупки за счет своей тетушки.

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    «Кроме того, Трэнт умело манипулировал Кэтрин Джексон. Каждый раз, когда женщина узнавала о его махинациях и вызывала полицию, он убеждал ее отозвать заявления»,- говорится в судебных документах, поданных родственниками Кэтрин Джексон.

    Узнав о запретительном ордере, Трэнт Джексон предпринял попытки связаться с Кэтрин, однако ему это не удалось - сейчас мать Майкла Джексона находится в Лондоне, куда улетела вместе с дочерью Ребби, чтобы навестить недавно родившую дочь Джанет Джексон и посмотреть внука Иссу.
    Джерело: Hello!
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