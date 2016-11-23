Мать приемной дочери Джоли умоляет актрису о свидании с ребенком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вопрос о дальнейшей судьбе приемных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта становится все более сложным: родная мать 12-летней Захары, проживающая в Эфиопии Ментеваб Давит Лебисо умоляет актрису о свидании с дочерью.

Дело в том, что, когда в 2005 году Анджелина и Брэд удочерили полугодовалую девочку, в органах опеки звездной чете сказали, что она — сирота, а ее родители умерли от СПИДа. Но через несколько лет выяснилось, что мать Захары жива, а отказалась от нее из-за нехватки средств для воспитания.

Теперь Ментеваб хочет воссоединиться с Захарой и дала большое интервью журналистам Daily Mail: «Мне только хочется, чтобы она знала, что я жива, — начала Лебисо. — Я не прошу вернуть ее назад, просто хочу наладить с ней контакт, поговорить. Все это время Анджелина была для нее матерью, и она заслуживает этого звания больше, чем я. Но я очень скучаю по дочери, думаю о ней каждый день и представляю ее лицо. Мне грустно от того, что я не могу поздравить ее с днем рождения. Мне бы хотелось находиться с ней рядом в такие ответственные дни».

Далее Ментеваб пояснила, что ей не нужны деньги и слава, а нужно лишь признание дочери: «Я хочу, чтобы она знала, что я ее люблю так же сильно, как и Анджелина. Несмотря на то, что она разговаривает на другом языке и живет в другой стране, мне бы хотелось, чтобы Захара узнала о своей семье и жизни в Эфиопии. Думаю, я прошу не так много».

Напомним, в 2005 году Джоли прилетела в Эфиопию в качестве посла доброй воли ООН, а вернулась домой уже с маленькой девочкой, которую назвала Захарой Марли Джоли. Когда ее родная мать Ментеваб вышла на связь и опровергла слухи о своей смерти, она призналась, что родила Захару после изнасилования. В детский дом она отдала девочку потому, что не имела средств для существования и ей не на что было содержать ребенка. Чем теперь закончится это дело — неизвестно: пока Джоли не дала никаких комментариев. Впрочем, судя по тому, как актриса прислушивается к пожеланиям детей, она даст Ментеваб такой шанс, ведь годом ранее сама Захара изъявляла желание встретиться с родней.

Джерело: graziamagazine.ru