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    Мать Тома Круза скончалась от остановки сердца

    • Сьогодні, 17:30
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    Грустные новости из-за океана: мать Тома Круза Мэри Ли Саут скончалась во сне от остановки сердца в возрасте 80-ти лет.

     По сообщениям западной прессы женщина долго болела и умерла еще в начале февраля, однако об этом семья голливудского актера решила не рассказывать до похорон.

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    Прощальная панихида состоялась в минувшие выходные в Церкви саентологии, приверженцем которой является Том Круз: актер появился на церемонии вместе с тремя сестрами Ли Эн, Кэсс и Мэрайей.

    Известно, что Том был очень близок со своей матерью: именно благодаря ей актер начал играть в театре и добился мировой популярности. Сама же Мэри Ли Саут никакого отношения к искусству не имела: женщина работала социальным педагогом.

    Джерело: graziamagazine.ru
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