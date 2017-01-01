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    Майкл Пенья вернется в сиквеле «Человека-муравья»

    • Сьогодні, 17:30
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    Пока Marvel занимается съемками «Черной пантеры» и «Мстители: Война бесконечности», в сети постепенно появляется информация о новых проектах, которые стартуют в кинотеатрах в 2018-2019 годах.

    Так, стало известно, что в сиквел «Человека-муравья» вернется Майкл Пенья, который составит компанию Полу Радду, Майклу Дугласу и Эванджелин Лилли.

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    Кроме того, к героям первого «Человека-муравья» в сиквеле присоединится Хоукай (Соколиный глаз) в исполнении Джереми Реннера.

    Сиквел супергеройского блокбастера под предварительным названием «Человек-муравей и Оса» выйдет на экраны кинотеатров 5 июля 2018 года. Пока о сюжете продолжения вообще ничего не известно. Пола Радда в костюме Человека-муравья через год с небольшим можно будет увидеть в «Мстителях: Война бесконечности», премьера которых намечена на 3 мая 2018.


    Джерело: popcornnews

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