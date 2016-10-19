Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После воссоединения Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, пресса все чаще стала писать о скорой свадьбе влюбленных. Но на этот раз новую волну слухов о свадьбе спровоцировал Билли Рэй Сайрус, отец певицы.

Знаменитый кантри-певец выложил в своем аккаунте в Instagram фото дочери и написал: «Я так счастлив... Ты счастлива». На фотографии Майли снята в белом платье, что дает повод думать о тайной свадьбе Сайрус и Хемсворта. Сами влюбленные пока не подтвердили факт бракосочетания, но говорили, что возобновили помолвку. После того, как Майли и Лиам снова сошлись, они стали реже появляться на публике и стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз





Whoa! Don't jump the gun. Been at work #StillTheKing Glad to see so many love @MileyCyrus the same as I do #happy Публикация от Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) Мар 11 2017 в 9:22 PST

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Джерело: popcornnews