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    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились?

    • Сьогодні, 15:03
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    После воссоединения Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, пресса все чаще стала писать о скорой свадьбе влюбленных. Но на этот раз новую волну слухов о свадьбе спровоцировал Билли Рэй Сайрус, отец певицы.

    Знаменитый кантри-певец выложил в своем аккаунте в Instagram фото дочери и написал: «Я так счастлив... Ты счастлива». На фотографии Майли снята в белом платье, что дает повод думать о тайной свадьбе Сайрус и Хемсворта. Сами влюбленные пока не подтвердили факт бракосочетания, но говорили, что возобновили помолвку. После того, как Майли и Лиам снова сошлись, они стали реже появляться на публике и стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз


    Whoa! Don't jump the gun. Been at work #StillTheKing Glad to see so many love @MileyCyrus the same as I do #happy

    Публикация от Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus)

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    Джерело: popcornnews

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