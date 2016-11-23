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    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard

    • Сьогодні, 12:54
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    Майли Сайрус
    Billboard
    Майли Сайрус

    Майли Сайрус неожиданно решила вернуться на страницы глянца и снялась в по-летнему солнечной фотосессии для музыкального издания Billboard, в интервью пообещав журналистам новый альбом и обсудив свои отношения с Лиамом Хемсвортом.

    Первый сингл с нового альбома, песню под названием «Malibu», певица обещает выпустить 11 мая – в интервью Billboard Майли призналась, что эта композиция разительно отличается от всего, что она записывала раньше, и фактически представляет собой любовную песню об отношениях Майли с Лиамом, пишет popcornnews.

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    Свой разрыв с Хемсвортом и последующее воссоединение Майли прокомментировала так:

    «Мне очень нужно было измениться. И меняться рядом с кем-то, кто не меняется так же, как ты, очень тяжело. Возникает ощущение, что ты больше не узнаешь этого человека. Нам пришлось заново влюбиться друг в друга».

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    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard
    Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии для Billboard

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