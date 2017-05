Майли Сайрус стыдится своего откровенного клипа Wrecking Ball: Это мой ночной кошмар

Скандальный и провокационный клип Майли Сайрус на песню Wrecking Ball, вышедший в 2013 году, наделал много шума. Всего за сутки видео набрало на YouTube 12,3 миллионов просмотров (на данный момент - уже более 880 миллионов), что стало абсолютным рекордом

. Майли удалось обойти группу One Direction, чей клип Best Song Ever собрал 10,9 миллионов. Образ обнаженной певицы, раскачивающейся на шаре, мгновенно стал знаковым: его пародировали коллеги в телешоу и даже пытались копировать на Хэллоуин. Четыре года спустя Майли призналась, что жалеет о таком ролике в своей клипографии. Честный комментарий она дала сегодня в эфире радиопрограммы Zach Sang Show.

«Это то, от чего теперь невозможно избавиться. Раскачивающуюся на шаре голую девочку будут помнить всегда. Мне никогда не искупить свою вину, я навечно буду ассоциироваться в сознании людей с тем образом... Мне стоило бы хорошенько подумать, как долго это будет преследовать меня повсюду, прежде чем давать согласие. Это мой самый ужасный ночной кошмар... Эту песню включат даже на моих похоронах», - иронично отметила Майли.

Сейчас в таком клипе Сайрус, и правда, вряд ли бы снялась. После того, как певица возобновила отношения с Лиамом Хемсвортом, она отошла от излишне откровенных образов, провокационного поведения и вновь стала милой и женственной. Доказательством этого стал ее новый клип на песню Malibu, которую она написала сама и посвятила Лиаму.