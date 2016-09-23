«Мечу короля Артура» предрекают громкий провал в прокате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Меч короля Артура», новый фильм Гая Ричи, рискует стать «Бэтмен против Супермена» 2017 года – проект, по иронии судьбы также финансируемый студией Warner Bros., был буквально уничтожен критиками.

Правда, в отличие от «Бэтмен против Супермена», «Меч короля Артура» рискует еще и с грохотом провалиться в прокате.

Warner Bros. потратила на производство «Меча короля Артура» минимум 175 миллионов долларов – и, чтобы фильм обеспечил студии хоть какую-то прибыль, ему необходимо будет заработать в мировом прокате порядка 435 миллионов долларов. Между тем, в премьерный уикенд, по прогнозам экспертов, «Меч короля Артура» в американском прокате вряд ли сумеет взять больше 25 миллионов долларов – свою роль сыграют и уничижительные отзывы кинокритиков, и сильный конкурент в виде «Стражей Галактики 2» Marvel.

На текущий момент рейтинг «Меча короля Артура» на Rotten Tomatoes составляет всего 23%. В отличие от кинокритиков, зрители к новому проекту Гая Ричи отнеслись куда более положительно – 73% фильм понравился.

Джерело: popcornnews