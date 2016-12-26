  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Медики определили причину смерти Джорджа Майкла

    • Сьогодні, 17:37
    • Розсилка
    Джордж Майкл
    Джордж Майкл

    Певец страдал хроническими заболеваниями

    Старший следователь из Оксфордшира Даррен Солтер подтвердил, что британский певец Джордж Майкл умер естественной смертью. Об этом сообщает ВВС.

    Читайте також

    Следователь сообщил, что певец страдал дилятационной кардиомиопатией с миокардитом и жировой дистрофией печени.

    Джордж Майкл умер в возрасте 53 года на Рождество в своем доме в Геринга-на-Темзе, графство Оксфордшир.

    Ранее полиция заявляла, что смерть певца остается непонятной, однако никаких подозрительных обстоятельств нет.

    Читайте також
    смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ