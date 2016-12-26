Медики определили причину смерти Джорджа Майкла

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Джордж Майкл

Певец страдал хроническими заболеваниями

Старший следователь из Оксфордшира Даррен Солтер подтвердил, что британский певец Джордж Майкл умер естественной смертью. Об этом сообщает ВВС.

Следователь сообщил, что певец страдал дилятационной кардиомиопатией с миокардитом и жировой дистрофией печени.

Джордж Майкл умер в возрасте 53 года на Рождество в своем доме в Геринга-на-Темзе, графство Оксфордшир.

Ранее полиция заявляла, что смерть певца остается непонятной, однако никаких подозрительных обстоятельств нет.